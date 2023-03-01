Лекорню: Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Украине гаубиц Caesar

В текущем году Франция значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, прежде всего, для гаубиц Caesar, которые страна поставляет Украине.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«В 2023 году мы разместим заказ на 16 тысяч снарядов калибра 155-мм», — передаёт его слова РИА Новости.

Лекорню добавил, что также будет размещено три масштабных заказа на годовое производство 15 тысяч снарядов калибра 155-мм, ПТРК (MMP) и ракет для ПЗРК Мистраль.

Ранее начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард заявил, что недостаточные запасы вооружения больше недопустимы для стран Запада.

26 февраля тысячи людей вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ, требуя её закрытия.

Протестующие требовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине.