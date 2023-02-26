Генштаб ВС Франции: Запад больше не может позволить себе недостаточные запасы оружия

Недостаточные запасы вооружения больше недопустимы для стран Запада. Такое мнение выразил начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард.

«Недостаточные запасы — это авантюра... перед лицом риска навязанной войны такая авантюра больше невозможна», — сказал он в интервью газете Journal du dimanche.

Буркхард заявил, что западные армии, в том числе французская, должны пересмотреть политику в отношении резервов боеприпасов.

Ранее пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция намерена усилить военную помощь для Украины.

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что первые французские колёсные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в ближайшее время.