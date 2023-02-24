Узнать больше

Спикер МИД Франции заявила о намерении Парижа усилить военную поддержку Украины

Короткая ссылка
Франция намерена усилить военную помощь для Украины, заявила пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр.
Спикер МИД Франции заявила о намерении Парижа усилить военную поддержку Украины
  • AP
  • © Libkos

«В дополнение к гаубицам Caesar и системам ПВО, Франция открыла дорогу к поставкам танков, став первой страной, поставившей Украине боевые танки AMX-10RC, чтобы она могла защищаться. Эта помощь будет усилена», — цитирует её РИА Новости.

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что первые французские колёсные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в ближайшее время.

Также стало известно, что Минобороны Британии создало секретную целевую группу, которая будет приобретать советские боеприпасы для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить