Спикер МИД Франции заявила о намерении Парижа усилить военную поддержку Украины

Франция намерена усилить военную помощь для Украины, заявила пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр.

«В дополнение к гаубицам Caesar и системам ПВО, Франция открыла дорогу к поставкам танков, став первой страной, поставившей Украине боевые танки AMX-10RC, чтобы она могла защищаться. Эта помощь будет усилена», — цитирует её РИА Новости.

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что первые французские колёсные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в ближайшее время.

Также стало известно, что Минобороны Британии создало секретную целевую группу, которая будет приобретать советские боеприпасы для Украины.