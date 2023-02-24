МИД Франции: колёсные танки AMX-10 RC прибудут на Украину в ближайшее время

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что первые французские колёсные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в ближайшее время.

«Мы... приняли решение поставить колёсные танки AMX-10 RC, прибытие которых на Украину ожидается в ближайшее время», — цитирует её ТАСС.

Колонна добавила, что Париж поставит Киеву дополнительные гаубицы Caesar, а также системы ПВО, боеприпасы и бронетранспортёры.

Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США обсуждают возможность поставки Украине истребителей пятого поколения, в том числе в рамках обеспечения долгосрочных потребностей Киева.

Также стало известно, что Минобороны Британии создало секретную целевую группу, которая будет приобретать советские боеприпасы для Украины.