Узнать больше

МИД Франции: колёсные танки AMX-10 RC прибудут на Украину в ближайшее время

Короткая ссылка
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что первые французские колёсные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в ближайшее время.

«Мы... приняли решение поставить колёсные танки AMX-10 RC, прибытие которых на Украину ожидается в ближайшее время», — цитирует её ТАСС.

Колонна добавила, что Париж поставит Киеву дополнительные гаубицы Caesar, а также системы ПВО, боеприпасы и бронетранспортёры.

Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США обсуждают возможность поставки Украине истребителей пятого поколения, в том числе в рамках обеспечения долгосрочных потребностей Киева.

Также стало известно, что Минобороны Британии создало секретную целевую группу, которая будет приобретать советские боеприпасы для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить