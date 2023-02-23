Нуланд заявила, что Запад рассматривает возможности поставить Украине истребители

США обсуждают возможность поставки Украине истребителей пятого поколения, в том числе в рамках обеспечения долгосрочных потребностей Киева, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд в открытом интервью The Washington Post.

«Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри [американской администрации], рассматривая долгосрочные [потребности Киева в] противовоздушной обороне, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих [самолётов]. И, как [ранее] заявил президент [США Джо Байден], это решение предстоит принимать им», — цитирует дипломата ТАСС.

Так она ответила на просьбу уточнить, идёт ли речь о возможности предоставления Западом Киеву истребителей четвёртого и пятого поколений.

«Но опять-таки: речь идёт о меняющейся картине, при которой мы рассматриваем, что [именно] нужно Украине», — добавила Нуланд.

Ранее российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.