Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ начнут контрнаступление не раньше июля

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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины начнут контрнаступление не раньше июля.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ начнут контрнаступление не раньше июля
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля», — приводит слова Риттера РИА Новости.

Он напомнил, что украинские власти ранее допустили, что контрнаступление ВСУ придётся отложить до июльского саммита НАТО, чтобы убедить альянс предоставить украинской армии более современное вооружение.

Риттер также не исключил, что конфликт завершится к концу лета.

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.

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