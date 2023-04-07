«Даже Западу неинтересны эти разговоры»: как на Украине пытаются оспорить статус Крыма

Никаких переговоров по статусу Крыма с украинскими властями не будет, а попытки оспорить его военным путём повлекут за собой ответный удар. Таким образом в Госдуме отреагировали на слова замглавы офиса Зеленского Андрея Сибиги, который заявил, что Киев якобы готов будет вести переговоры, когда украинские силы подойдут к границам полуострова. Аналитики подчёркивают, что у Украины нет возможности претендовать на Крым путём реализации военного сценария, о чём знают не только в Киеве, но и в Вашингтоне.

Переговоры по статусу Крыма исключены, а попытки Украины посягнуть на него повлекут за собой сокрушительный ответный удар. Об этом заявил депутат Михаил Шеремет, представляющий Крым в Госдуме РФ.

«Их самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями. Попытки украинских войск посягнуть на российские территории получат сокрушительный удар. Никаких переговоров с Зеленским вести никто не будет. Он не принимает решения, все его шаги согласованы с Вашингтоном», — приводит слова Шеремета агентство РИА Новости.

Так политик прокомментировал слова замглавы офиса Владимира Зеленского Андрея Сибиги, который заявил в интервью газете Financial Times, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. При этом киевский чиновник добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия полуострова под свой контроль, а участившееся в последнее время обсуждение вопроса Крыма со стороны Зеленского и его окружения связано с планирующимся наступлением ВСУ.

По словам Шеремета, Зеленский и его окружение занимаются самовнушением, а попытки оспорить статус Крыма на практике встретят жёсткий отпор.

«Если и возможны переговоры, то только на условиях России. А это полная деоккупация всей оставшейся территории Украины от нацистского режима, денацификация и сдача Зеленского в плен», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT напомнил, что Киев ранее уже неоднократно анонсировал захват Крыма силовым путём.

«О том, что Украина «захватит» Крым, назывались неоднократно даты. Это было лето прошлого года, начало осени, потом начало этого года... Неоднократно слышали мы заявления различных политических руководителей, что они собираются это делать», — заявил парламентарий.

Вместе с тем заявления о переговорах Украина делает только по указке Вашингтона, отметил Чепа.

«Они приступят к переговорам тогда и на тех условиях, на каких скажет Госдеп. И будут выполнять то, что им там говорят. Поэтому слушать каких-то советников — это ни о чём», — заключил он.

Севастополь

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Заявляя о возможности переговоров с Россией по вопросу Крыма, киевский режим пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ на поле боя, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Ключевое слово — «если». У Киева нет для этого ни сил, ни ресурсов. Очередной популизм, рассчитанный на западных хозяев в надежде на новые подачки вкупе с попыткой отвести внимание от поражений украинских неонацистов», — написал он в своём Telegram-канале.

Навязчивые притязания

С момента прихода к власти Владимир Зеленский и его администрация активизировали попытки пересмотреть статус Крыма и надеются привлечь к этому процессу страны Запада. Под эгидой администрации Зеленского была создана так называемая «Крымская платформа» — форум, позиционирующий себя как механизм для возвращения контроля над полуостровом.

После начала спецоперации РФ официальный Киев и его представители регулярно выступают с провокационными заявлениями относительно статуса Крыма и своих намерений для «возврата» полуострова в состав Украины.

Так, в июне 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полуостров является «стратегической целью» Украины и что для его «возвращения» Киев будет использовать оружие, полученное от США.

Что же касается обещаний украинского руководства не использовать западное оружие для атак по территории России, Резников заявил, что не считает Крым частью РФ, а потому ВСУ могут вернуть его силой.

Владимир Зеленский

Gettyimages.ru

© Jakub Porzycki/NurPhoto

Позднее, выступая в августе 2022 года на «Крымской платформе», Зеленский заявил, что по вопросу «возврата» Крыма киевские власти «не будут консультироваться с другими странами» и намерены использовать любые средства, которые Украина «сочтёт правильными».

В свою очередь, советник главы офиса Михаил Подоляк 5 апреля выразил уверенность в том, что Киев якобы сможет захватить Крым за пять — семь месяцев, после чего снесёт Крымский мост и искоренит на полуострове всё русское.

«Мы должны там полностью закрыть всё, что касается русского культурного пространства. Должны искоренить всё русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство», — сказал Подоляк.

Взгляд из Вашингтона

Стоит отметить, что западные партнёры киевского режима, особенно в США, неоднократно публично выражали сомнения в том, что Украине удастся вернуть себе контроль над полуостровом военным путём. В ноябре прошлого года об этом, в частности, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

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«Вероятность того, что Украина в скором времени одержит военную победу, под которой подразумевается вытеснение русских со всей территории Украины, включая то, что определено или заявлено ими как Крым, в военном плане невысока», — сообщил тогда Милли на пресс-конференции в Пентагоне.

Эту позицию американский военачальник вновь озвучил в январе, заявив на встрече контактной группы по Украине, что он «по-прежнему настаивает на том, что в этом году вытеснить российские силы (со всей территории Украины. — RT) военным путём было бы очень и очень трудно».

Такой же точки зрения придерживаются и представители политического класса США. К примеру, в феврале старший демократ в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей Адам Смит на полях Мюнхенской конференции по безопасности сказал журналистам, что на Западе сложилось осознание того, что Киев не сможет достичь этой цели.

«Полагаю, сложился некий консенсус, понимание того, что Украина не вернёт себе Крым военным путём», — приводит слова Смита газета Politico.

Администрация Байдена, в свою очередь, вовсе избегает каких-либо конкретных заявлений и уходит от ответа на вопросы о том, будет ли Вашингтон поддерживать усилия Киева по военным операциям в отношении этого российского региона. «До вопроса Крыма и вопроса о том, что будет дальше, мы ещё дойдём», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире NBC.

«Медийный вброс»

Заявления украинских политиков о переговорах по Крыму и военных притязаниях на полуостров делаются для внутренней и западной аудитории, отметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в разговоре с RT.

«Украинский политикум регулярно что-то говорит о Крыме, это неудивительно. Откуда берётся в их головах история о том, что Россия готова как-то обсуждать вопрос полуострова, понять сложно. Тем более такие заявления, как правило, делают люди, от которых не зависит практически ничего и никогда. Это медийный вброс для поддержания собственной медийной популярности», — сказал политолог.

Дмитрий Егорченков подчеркнул: Россия неоднократно указывала, что «статус Крыма, как и других территорий, которые в соответствии с Конституцией являются территорией РФ, не обсуждался, не обсуждается и обсуждаться не будет».

При этом стоит ожидать, что Киев будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Крыму и вокруг Азовского моря, считает Егорченков.

«Если киевский режим не будет купирован в военном плане, то такие попытки будут предприняты. Потому что уничтожение населения Крыма и лишение его русской культурной национальной идентичности — это основа идеологии и политической практики режима в Киеве», — подчеркнул аналитик.

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Схожего мнения придерживается и военный эксперт Иван Коновалов.

«Никаких конструктивных решений по окончанию конфликта Киев предложить не может, так как этот режим несамостоятелен, поэтому включает старую шарманку. Офис Зеленского просто в очередной раз поднимает информационную волну и пытается в этой мутной воде половить рыбку. Но это на самом деле уже ни на кого не действует. Это интересно только Киеву. Даже Западу неинтересны эти разговоры», — сказал Коновалов в комментарии RT.

Вашингтон и администрация Байдена избегают делать конкретные заявления по этому вопросу из политических соображений, поэтому говорят устами своих военных, добавил Коновалов.

«Начальник Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Милли видит всю картину полностью. Он видит, сколько поставляется вооружений Киеву, и особого оптимизма не испытывает. Как не испытывает особого оптимизма и по поводу возможностей самой украинской армии. Киев ни разу не попытался оспорить статус Крыма военным путём, за исключением единичных терактов и ударов, потому что понимает, что это невозможно. Но о мифическом возврате полуострова в офисе Зеленского будут говорить постоянно и при любой возможности», — заключил эксперт.