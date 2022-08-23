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Зеленский заявил, что Киев будет «возвращать» Крым «любыми средствами»

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Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».
Зеленский заявил, что Киев будет «возвращать» Крым «любыми средствами»
  • Gettyimages.ru

Слова Зеленского приводит Reuters.

«Украина вернёт аннексированный полуостров Крым у России любыми средствами, которые она сочтёт правильными», — пишет агентство со ссылкой на Зеленского.

Вместе с этим он подчеркнул, что киевские власти перед этим «не будут консультироваться с другими странами».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

В начале февраля Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём. Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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