Депутат Госдумы Шеремет исключил любые переговоры по статусу Крыма

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Любые переговоры по статусу Крыма исключены, попытки ВСУ посягнуть на территорию России получат отпор, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Депутат Госдумы Шеремет исключил любые переговоры по статусу Крыма
  • РИА Новости

Так он прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги о готовности к переговорам с Россией по Крыму в случае, если ВСУ дойдут до границ полуострова.

«Их самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями», — цитирует Шеремета РИА Новости.

В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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