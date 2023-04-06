Депутат Госдумы Шеремет исключил любые переговоры по статусу Крыма
- РИА Новости
Так он прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги о готовности к переговорам с Россией по Крыму в случае, если ВСУ дойдут до границ полуострова.
«Их самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями», — цитирует Шеремета РИА Новости.
В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.