Глава офиса Зеленского Сибига: Киев готов к диалогу по Крыму, если ВСУ дойдут до границ

Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ.

Об этом пишет Financial Times.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что Сибига сказал о давно запланированном контрнаступлении украинской армии.

В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.