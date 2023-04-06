«Не будет никаких переговоров»: в России отвергли инициативу Киева о диалоге по Крыму на условиях Украины

Переговоров между Россией и Украиной по статусу Крыма быть не может, отметили в Совфеде. Ранее в офисе президента Украины заявили о «готовности» обсудить судьбу полуострова, если ВСУ выйдут к административным границам региона. В Госдуме подчеркнули, что представители киевского режима на протяжении нескольких лет устанавливают даты «захвата» Крыма. В Кремле неоднократно подчёркивали, что для России вопрос Крыма закрыт, а любые притязания на российскую территорию получат должный ответ.

Никто обсуждать с Киевом какие-либо вопросы о судьбе Крыма не будет. Об этом заявила RT сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Не будет никаких переговоров, их быть не может. Давайте тогда мы начнём решать судьбу США? Давайте подумаем, правильно ли присоединён Техас? У нас много вопросов, давайте на эту тему поговорим. Сегодня вопрос, который надо решать, — это о тех территориях, которые не хотят находиться в составе Украины. Мы должны думать о людях, которые находятся в заложниках на Украине», — сказала Ковитиди.

Она призвала украинскую сторону осознать, что Крым — это не только территория, но прежде всего люди, которые определились со своим выбором.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что Киев неоднократно заявлял «о намерениях по захвату» Крыма.

«О том, что Украина «захватит» Крым: назывались неоднократно даты. Это было лето прошлого года, начало осени, потом начало этого года. Неоднократно слышали мы заявления различных политических руководителей о том, что они собираются это делать», — пояснил собеседник RT.

Ранее представители киевского режима сделали ряд заявлений относительно Крыма. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил о намерении Украины «деоккупировать» полуостров за пять — семь месяцев, искоренить всё русское на полуострове и демонтировать Крымский мост. Позднее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчёркивали, что для Москвы вопрос Крыма закрыт, а любые притязания на российскую территорию получат должный ответ.

Обстрел Брянской области

Утром 6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о миномётном обстреле населённого пункта региона со стороны украинских боевиков.

«Украинские националисты произвели миномётный обстрел посёлка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля», — написал он в своём Telegram-канале.

Накануне вечером в районе Бутовска Клинцовского района Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт, нарушивший государственную границу. Как сообщили в ФСБ, пилот — гражданин Украины — был задержан пограничниками при попытке скрыться.

Также на russian.rt.com Пилот задержан при попытке скрыться: в Брянской области упал украинский легкомоторный самолёт

«Центр»

Российские военные при помощи артиллерии сорвали попытку ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Он добавил, что украинские националисты понесли потери в живой силе.

Вдобавок взвод 15-го полка Национальной гвардии Украины и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ понёс потери, предприняв попытку атаки в направлении населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, был нанесён авиационный удар по огневым средствам и живой силе противника.

Также по теме В районе Северска Донецкой Народной Республики: российские войска сорвали контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении Группировка войск «Центр» огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем сорвала контратаку ВСУ в районе населённого пункта Северск...

Наземной разведкой вскрыта позиция ствольной артиллерии украинских националистов, которая была уничтожена беспилотным барражирующим боеприпасом «Ланцет», сказал он.

В свою очередь, источник РИА Новости заметил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность, став одним из основных средств контрбатарейной борьбы.

«Из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%», — пояснил собеседник агентства.

Запорожская область

Иностранные военные командуют украинскими вооружёнными формированиями на Запорожском направлении, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, подразделения ВСУ должны беспрекословно подчиняться приказам иностранцев.

«Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее он сообщал, что киевский режим завершил подготовку к наступлению в Запорожской области: «Они готовы и ждут отмашки. Всё может произойти в любой момент». По его словам, наступление может начаться с массированных обстрелов.

При этом ночью 6 апреля ВСУ предприняли попытку ракетного обстрела Мелитополя. По данным экстренных служб города, сработали российские средства ПВО. «Сбиты все шесть ракет HIMARS. По предварительной информации, ущерба и жертв нет», — говорится в сообщении.