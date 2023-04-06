Военкор Филатов рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Водяного
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По его словам, бойцы ВСУ располагали 15 единицами техники, однако им пришлось отступить.
«Боевая задача у них была — выбить нас... Тогда «cомалийцы» под командованием командира Воробья выдержали натиск и дали отпор... Когда увидели всю эту движуху, своей артиллерией начали очень активно работать... Бой был знатный», — рассказал Филатов.
Уточняется, что после неудачной контратаки на поле боя остаются тела погибших украинских военных.
Ранее Филатов рассказал, что в районе Водяного в Ясиноватском районе ДНР шли тяжёлые бои. По его словам, российские подразделения боевую задачу выполнили.