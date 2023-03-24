Военкор RT Филатов рассказал о проходивших в районе Водяного тяжёлых боях 

Военный корреспондент RT Андрей Филатов рассказал, что в районе Водяного в Ясиноватском районе ДНР шли тяжёлые бои.

Водяное было освобождено от украинских войск в январе.

Филатов отметил, что российские подразделения боевую задачу выполнили.

«Уже с этого направления будет точка опоры, чтобы зачищать дальше. Почему это было очень важно сделать, потому что, если здесь обеспечить плацдарм для дальнейшего наступления на север, то Авдеевка окажется в окружении и можно будет устранить угрозу обстрела Донецка», — рассказал Филатов.

По его словам, это существенно снизит боевой потенциал ВСУ возле Донецка.

Также он заявил, что ВСУ активно используют FPV-дроны-камикадзе.

В начале марта стало известно, что расчёт бронебойщиков из 1-го армейского корпуса ВС России с помощью ПТРК «Корнет» уничтожил несколько единиц бронетехники Вооружённых сил Украины, прорывавшихся к Водяному на Авдеевском направлении.