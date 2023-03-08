Расчёт ПТРК «Корнет» уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным Саймон.
По его словам, военные ВС России применили «Корнеты» против БМП-2 ВСУ.
Он уточнил, что огонь вёлся с окраин Песок по украинской технике, которая двигалась в сторону населённого пункта Водяное. Также было нанесено огневое поражение высаживающемуся в этом районе украинскому десанту, добавил офицер.
Корректировка работы расчёта ПТРК велась при помощи БПЛА.
Ранее Минобороны России сообщило, что в районе населённого пункта Мемрик в ДНР поражён штаб украинской 59-й мотопехотной бригады.