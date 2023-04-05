Депутат Белик назвал абсурдным прогноз Подоляка о «деоккупации» Крыма за 5—7 месяцев

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Украина сможет «деоккупировать» Крым за 5—7 месяцев.

«Если верить заявлениям украинских спикеров, они уже раз 12 разрушили Крымский мост, 22 раза вернули Крым и несколько сотен раз подняли украинские флаги над городами полуострова. Абсурдные заявления, которые рождаются в отравленном неонацизмом сознании Подоляка, можно вполне приравнять к психическим отклонениям», — раскритиковал его парламентарий.

Он также отметил, что такого рода заявления делаются для отвлечения внимания от ситуации на фронтах.

«Подоляку, как и другим представителям киевского режима, пора прекратить заикаться на тему Крыма, потому что вопрос принадлежности полуострова закрыт. Находиться на полуострове он может только за решёткой, а тотальная украинизация останется его несбыточной мечтой», — заключил депутат.

Ранее РИА Новости Крым сообщило о том, что советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил о намерении Украины «деоккупировать» Крым за 5—7 месяцев, искоренить всё русское на полуострове и демонтировать Крымский мост.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.