Украина разлетится на осколки по итогам спецоперации, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределённым будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно», — сказал он РИА Новости.

Константинов предположил, что русскоязычные регионы Украины будут взяты под контроль Москвы. По мнению парламентария, это предоставит России гарантию безопасности.

«Какие-то территории Запад будет стремиться удержать за собой... Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдёт на их территории», — добавил он.

В Румынии сенатор Диана Шошоакэ ранее внесла в сенат законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории.

В ноябре директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».