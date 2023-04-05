Глава парламента Крыма Константинов: Украина разлетится на осколки после СВО
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«Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределённым будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно», — сказал он РИА Новости.
Константинов предположил, что русскоязычные регионы Украины будут взяты под контроль Москвы. По мнению парламентария, это предоставит России гарантию безопасности.
«Какие-то территории Запад будет стремиться удержать за собой... Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдёт на их территории», — добавил он.
В Румынии сенатор Диана Шошоакэ ранее внесла в сенат законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории.
В ноябре директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».