Глава парламента Крыма Константинов: Украина разлетится на осколки после СВО

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Украина разлетится на осколки по итогам спецоперации, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента Крыма Константинов: Украина разлетится на осколки после СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

«Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределённым будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно», — сказал он РИА Новости.

Константинов предположил, что русскоязычные регионы Украины будут взяты под контроль Москвы. По мнению парламентария, это предоставит России гарантию безопасности.

«Какие-то территории Запад будет стремиться удержать за собой... Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдёт на их территории», — добавил он.

В Румынии сенатор Диана Шошоакэ ранее внесла в сенат законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории.

В ноябре директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».

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