В Румынии сенатор Диана Шошоакэ внесла в сенат законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Hotnews.

В статье говорится, что речь идёт о территориях, принадлежавших Румынии в «межвоенный период».

Сенатор считает, что это можно будет реализовать при помощи «простого закона с тремя статьями».

Проект предполагает аннексию украинских территорий в 2027 году.

В декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что националистические формирования в Польше «спят и видят», как заберут под свой контроль Западную Украину.

В ноябре директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».