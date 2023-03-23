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Hotnews: румынский сенатор Шошоакэ представила проект аннексии части территории Украины

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В Румынии сенатор Диана Шошоакэ внесла в сенат законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Hotnews.

В статье говорится, что речь идёт о территориях, принадлежавших Румынии в «межвоенный период».

Сенатор считает, что это можно будет реализовать при помощи «простого закона с тремя статьями».

Проект предполагает аннексию украинских территорий в 2027 году.

В декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что националистические формирования в Польше «спят и видят», как заберут под свой контроль Западную Украину.

В ноябре директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».

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