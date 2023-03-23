Hotnews: румынский сенатор Шошоакэ представила проект аннексии части территории Украины
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Hotnews.
В статье говорится, что речь идёт о территориях, принадлежавших Румынии в «межвоенный период».
Сенатор считает, что это можно будет реализовать при помощи «простого закона с тремя статьями».
Проект предполагает аннексию украинских территорий в 2027 году.
В декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что националистические формирования в Польше «спят и видят», как заберут под свой контроль Западную Украину.
В ноябре директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».