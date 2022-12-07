Путин заявил о желании националистов в Польше взять под контроль Западную Украину

Националистические формирования в Польше «спят и видят», как заберут под свой контроль Западную Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Там (в Польше. — RT) националистические элементы спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории, то есть забрать (украинские. — RT) западные территории», — сообщил он на заседании Совета по правам человека.

Путин напомнил, что эти земли Украина получила по решению Иосифа Сталина после Второй мировой войны.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о данных касательно планов Польши относительно западноукраинских земель.