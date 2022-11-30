Директор СВР Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о данных касательно планов Польши относительно западноукраинских земель.

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель», — сказал он РИА Новости.

Он отметил, что речь идёт о территориях Львовской, Ивано-Франковской, большей части Тернопольской областей Украины.

По его словам, в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию.

«За оказанную Киеву военную помощь, предоставление крова многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недавний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча «проглотила» по наущению США и ведущих европейских стран», — заявил Нарышкин.

Ранее он высказал мнение, что США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине.

В июле зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина может утратить остатки суверенитета и исчезнуть с карты мира.