Медведев: Украина может утратить остатки суверенитета и исчезнуть с карты мира
- РИА Новости
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«В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира», — написал Медведев в Telegram-канале.
Он заявил, что Россия в этом не виновата.
По его словам, Россия также не виновата в том, что «после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать её безопасность».
В конце июня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины.
Ранее Нарышкин сказал, что киевская хунта согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет.
Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что украинская территория активно осваивается польскими властями.