Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина может утратить остатки суверенитета и исчезнуть с карты мира.

«В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он заявил, что Россия в этом не виновата.

По его словам, Россия также не виновата в том, что «после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать её безопасность».

В конце июня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины.

Ранее Нарышкин сказал, что киевская хунта согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что украинская территория активно осваивается польскими властями.