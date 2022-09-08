Директор СВР Нарышкин: США будут затягивать конфликт на Украине несмотря ни на что

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказал мнение, что США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине.

«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», — сказал он в ходе встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его необходимо завершить переговорами.

Он выразил надежду, что страны НАТО смогут договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров.