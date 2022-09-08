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Директор СВР Нарышкин: США будут затягивать конфликт на Украине несмотря ни на что

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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказал мнение, что США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине.
Директор СВР Нарышкин: США будут затягивать конфликт на Украине несмотря ни на что
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Государственной Думы РФ

«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», — сказал он в ходе встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его необходимо завершить переговорами. 

Он выразил надежду, что страны НАТО смогут договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров.

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