В Мелитополе заявили, что ПВО России сбила ракеты HIMARS, которыми был обстрелян город

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ВС Украины ночью обстреляли Мелитополь в Запорожской области ракетами HIMARS, все шесть ракет были сбиты ПВО России.

Об этом сообщают экстренные службы региона.

«Террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работали российские системы ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — передаёт сообщение РИА Новости.

По предварительной информации, ущерба и жертв нет.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью в Мелитополе Запорожской области прозвучало не менее трёх взрывов.

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