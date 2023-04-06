В Мелитополе заявили, что ПВО России сбила ракеты HIMARS, которыми был обстрелян город
Об этом сообщают экстренные службы региона.
«Террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работали российские системы ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — передаёт сообщение РИА Новости.
По предварительной информации, ущерба и жертв нет.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью в Мелитополе Запорожской области прозвучало не менее трёх взрывов.