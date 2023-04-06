Рогов: в Мелитополе ночью было слышно не менее трёх взрывов, предварительно отработало ПВО

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью в Мелитополе Запорожской области прозвучало не менее трёх взрывов.

«Около 02:02 в разных частях мирного спящего города были слышны несколько (не менее трёх) взрывов», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что по предварительной информации отработало ПВО.

Ранее сообщалось, что звуки взрывов раздались в Мелитополе Запорожской области.

2 апреля власти Мелитополя сообщили, что пять человек в городе были госпитализированы после обстрела города со стороны украинских военных.

3 апреля в администрации Мелитополя заявили о взрыве автомобиля.

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