Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела города со стороны ВСУ
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«По уточнённой информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела мирного Мелитополя боевиками киевского режима», — говорится в сообщении администрации города в Telegram.
Ранее стало известно, что в Мелитополе Запорожской области из-за обстрела повреждён многоквартирный дом.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе.
Он уточнил, что обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS из пригорода Орехова, было зафиксировано семь залпов.