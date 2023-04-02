Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела города со стороны ВСУ

Пять человек в Мелитополе госпитализированы после обстрела города со стороны украинских военных, сообщают власти города.

«По уточнённой информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела мирного Мелитополя боевиками киевского режима», — говорится в сообщении администрации города в Telegram.

Ранее стало известно, что в Мелитополе Запорожской области из-за обстрела повреждён многоквартирный дом.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе.

Он уточнил, что обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS из пригорода Орехова, было зафиксировано семь залпов.