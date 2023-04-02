Власти Мелитополя сообщили о повреждении многоквартирного дома в результате обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в городской администрации.
«По предварительной информации, в результате обстрела Мелитополя боевиками ВСУ в 09:48 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо и в многоэтажный жилой дом на улице Западно-Линейной», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе.
Он уточнил, что обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS из пригорода Орехова, было зафиксировано семь залпов.