Власти Мелитополя сообщили о повреждении многоквартирного дома в результате обстрела ВСУ

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В Мелитополе Запорожской области из-за обстрела повреждён многоквартирный дом, по предварительной информации, есть пострадавшие.
Власти Мелитополя сообщили о повреждении многоквартирного дома в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в городской администрации.

«По предварительной информации, в результате обстрела Мелитополя боевиками ВСУ в 09:48 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо и в многоэтажный жилой дом на улице Западно-Линейной», — говорится в сообщении

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе.

Он уточнил, что обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS из пригорода Орехова, было зафиксировано семь залпов.

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