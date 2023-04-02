Власти Мелитополя сообщили о повреждении многоквартирного дома в результате обстрела ВСУ

В Мелитополе Запорожской области из-за обстрела повреждён многоквартирный дом, по предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в городской администрации.

«По предварительной информации, в результате обстрела Мелитополя боевиками ВСУ в 09:48 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо и в многоэтажный жилой дом на улице Западно-Линейной», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе.

Он уточнил, что обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS из пригорода Орехова, было зафиксировано семь залпов.