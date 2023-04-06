Богомаз сообщил о повреждении десяти домов при обстреле посёлка Запесочье

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ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Брянской области, повреждены десять жилых домов.
Богомаз сообщил о повреждении десяти домов при обстреле посёлка Запесочье
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские националисты произвели миномётный обстрел посёлка Запесочье Погарского района. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля», — написал он в Telegram.

Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

4 апреля Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Алешковичи из артиллерийских орудий. По его словам, никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.

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