Богомаз сообщил о повреждении десяти домов при обстреле посёлка Запесочье
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские националисты произвели миномётный обстрел посёлка Запесочье Погарского района. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля», — написал он в Telegram.
Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
4 апреля Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Алешковичи из артиллерийских орудий. По его словам, никто не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.