Богомаз сообщил о повреждении десяти домов при обстреле посёлка Запесочье

ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Брянской области, повреждены десять жилых домов.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские националисты произвели миномётный обстрел посёлка Запесочье Погарского района. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля», — написал он в Telegram.

Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

4 апреля Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Алешковичи из артиллерийских орудий. По его словам, никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.