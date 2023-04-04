Глава Белгородской области Гладков заявил о сбросе двух снарядов в огород у границ Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.

«Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды», — написал он в Telegram.

Гладков отметил, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории.

22 марта украинские военные обстреляли село Борисовка в Белгородской области, снаряды упали на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате нападения погиб мужчина, который работал там сторожем.