Глава Белгородской области Гладков заявил о сбросе двух снарядов в огород у границ Украины
- AP
- © Libkos
«Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды», — написал он в Telegram.
Гладков отметил, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории.
22 марта украинские военные обстреляли село Борисовка в Белгородской области, снаряды упали на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате нападения погиб мужчина, который работал там сторожем.