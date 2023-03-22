В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погиб сторож сельхозпредприятия

Украинские военные обстреляли село Борисовка в Белгородской области, снаряды упали на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате нападения погиб мужчина, который работал там сторожем.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов повреждены ещё три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено электро- и газоснабжение на территории села. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы уже на месте и устраняют последствия обстрела», — сказал он.

13 марта стало известно, что женщина, пострадавшая при ракетном обстреле ВС Украины Белгородской области, находится в состоянии средней степени тяжести.