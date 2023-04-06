РИА Новости: российская гаубица «Мста-С» уничтожила польскую одним высокоточным снарядом

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Гаубица «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила польскую гаубицу Krab ВСУ одним высокоточным снарядом.

Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский.

«В районе населённого пункта Петропавловка расчёт самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием старшего лейтенанта Николая Волкова применил высокоточный боеприпас «Краснополь», — сказал он.

Кроме того, по его словам, гаубица уничтожила самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Зыбинский также заявил, что артиллерия группировки войск «Запад» на Купянском направлении сорвала три попытки ротации подразделений ВС Украины.

Также ВС России огнём артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районе населённых пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка.

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