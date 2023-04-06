РИА Новости: артиллерия «Запада» сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия группировки войск «Запад» на Купянском направлении сорвала три попытки ротации подразделений ВС Украины.

«Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Зыбинского, ВС России огнём артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районе населённых пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка.

2 апреля Зыбинский сообщил, что войска группировки «Запад» уничтожили на Купянском направлении пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

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