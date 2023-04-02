Российские войска уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении

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Войска группировки «Запад» уничтожили за минувшие сутки на Купянском направлении пять украинских диверсионно-разведывательных групп, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», — цитирует его ТАСС.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии украинских диверсионно-разведывательных групп в районе города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Марочко также отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

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