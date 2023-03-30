Марочко: ВСУ перебросили под Артёмовск диверсионно-разведывательные группы

Прибытие украинских диверсионно-разведывательных групп зафиксировано российской разведкой в районе города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Донецком направлении в районе Артёмовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что по отличительным признакам диверсанты относятся к силам специальных операций вооружённых формирований Украины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.

Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.