Марочко: ВСУ перебросили под Артёмовск диверсионно-разведывательные группы

Короткая ссылка
Прибытие украинских диверсионно-разведывательных групп зафиксировано российской разведкой в районе города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Марочко: ВСУ перебросили под Артёмовск диверсионно-разведывательные группы
  • AP

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Донецком направлении в районе Артёмовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что по отличительным признакам диверсанты относятся к силам специальных операций вооружённых формирований Украины. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.

Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить