Украинские вооружённые формирования закончили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, киевский режим скопил в регионе немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. При этом он добавил, что российские силы «во всеоружии».

Киевский режим завершил подготовку к наступлению в Запорожской области. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они закончили подготовку к своему так называемому контрнаступу, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Всё может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, украинское контрнаступление станет началом конца для ВСУ и режима Владимира Зеленского.

Ранее Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о том, как покинуть страну после провала контрнаступления, которое готовит киевский режим. В США ожидают, что киевский режим начнёт контрнаступление в ближайшие недели.

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ЗАЭС

Украинский ударный беспилотник польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения Вооружённых сил России, обеспечивающего безопасность АЭС.

«Вес аппарата составлял более 2 кг. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами», — заявил он.

Как указал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, беспилотник Warmate польского производства был сбит при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

5 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретится с российской межведомственной делегацией для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.

О том, как прошёл визит Гросси на ЗАЭС, в своём репортаже рассказал корреспондент RT Сами Абу Деяб. По словам главы МАГАТЭ, ситуация с безопасностью на объекте не улучшается.

Сюжет корреспондента RT Сами Абу Деяба

«Юг»

На Донецком направлении подразделения российских военных уничтожили украинский БТР, а также личный состав ВСУ численностью до 15 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Южная» Иван Бигма.

По его словам, на Авдеевском направлении расчётом батареи РСЗО «Град» подавлены две единицы РЛС контрбатарейной борьбы иностранного производства.

Кроме того, в районе населённого пункта Водяное разведподразделение первого армейского корпуса с помощью беспилотника с тепловизионным прибором наблюдения обнаружили БМП, которая была уничтожена противотанковой управляемой ракетой.

«Восток»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные вскрыли два пункта временной дислокации подразделений 80-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Водяное и 72-й механизированной бригады в Угледаре.

«Расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение противнику в Водяном и средствами авиационного поражения парой истребителей-бомбардировщиков Су-34 — в Угледаре. Потери составили более 40 националистов», — сказал он.

При этом на Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения ВСУ разведки боем, в результате чего были ликвидированы две украинские разведгруппы, уничтожены более десяти боевиков.

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На Запорожском направлении сорвана попытка вывода диверсионно-разведывательной группы ВСУ в тыл российских войск, ликвидированы пять украинских военных. Также была выведена из строя украинская гаубица в районе населённого пункта Орехов.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики пострадали два мирных жителя в Макеевке и Никольском. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

В общей сложности за прошедшие 24 часа территория ДНР 23 раза подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 136 единиц различных боеприпасов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также из РСЗО.

«Повреждён один жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.