«От слова «бежать»: в Запорожской области посоветовали Зеленскому готовить для себя план Б

Владимиру Зеленскому не следует рассчитывать на успех контрнаступления украинских войск, а лучше заняться подготовкой плана Б, который подразумевает бегство с Украины. Такое мнение высказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в Запорожской области готовы к встрече с бойцами ВСУ. По мнению постпреда США при НАТО Джулиан Смит, киевский режим начнёт контрнаступление в ближайшие недели.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о том, как покинуть страну после провала контрнаступления, которое готовит киевский режим.

«Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нём и готовить для себя план Б, где «Б» от слова «бежать», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, глава киевского режима, теряя один за одним контроль над населёнными пунктами, занимается аутотренингом и пытается убедить всех в том, насколько он «страшен, опасен и серьёзен».

Ранее Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ пригрозил российским войскам уничтожением, если они не покинут территории, которые киевский режим считает своими. При этом постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне ожидают, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие недели.

«Но мы знаем об их планах и готовы к встрече», — констатировал Рогов.

«Восток»

Подразделения российских войск сорвали четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, уничтожены до 20 боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожены до 20 боевиков», — подчеркнул он.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева

При этом на Запорожском направлении ударом орудий «Гиацинт-Б» был поражён взводный опорный пункт ВСУ в районе населённого пункта Малые Щербаки, в результате чего уничтожены до десяти украинских боевиков и артиллерийское орудие «НОНА-СВК».

«На Запорожском направлении в ходе доразведки района беспилотной авиацией было вскрыто скопление до 50 боевиков, четырёх единиц боевой техники в районе населённого пункта Гуляйполе. Расчётами самоходных артиллерийских установок «Мста» было нанесено противнику огневое поражение. По данным радиоперехватов, уничтожены до 15 боевиков и один автомобиль», — добавил Гордеев.

«Юг»

В районе населённого пункта Марьинка на Донецком направлении подразделения мотострелковых соединений Южной группировки войск пресекли попытку украинской ДРГ прорваться к российским позициям. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Южная» Иван Бигма.

«В ходе завязавшегося боя основная группа диверсантов в количестве восьми человек была уничтожена на месте. Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами, сброшенными с малогабаритных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Брифинг начальник пресс-центра группировки «Южная» Ивана Бигмы

Также было уничтожено два бронетранспортёра ВСУ, перевозивших личный состав на позиции, и артиллерийское орудие.

Кроме того, на Авдеевском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена украинская гаубица Д-30.

Работа экипажей Ми-28

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения спецоперации.

«В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Боевая работа экипажей Ми-28

В министерстве подчеркнули, что экипажи вертолётов армейской авиации ЗВО в зоне СВО выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Обстрелы Донбасса

Утром 4 апреля украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

При этом накануне ВСУ 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив 109 боеприпасов артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также снаряды РСЗО. В результате обстрелов в Горловке погибла женщина, один мирный житель получил ранения, тогда как в Донецке пострадал один человек.

«Повреждён один жилой дом в Петровском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — уточняется в сводке СЦКК.