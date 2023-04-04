Рогов заявил, что ВСУ ударами по Мелитополю прощупывают почву для наступления
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«Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — цитирует Рогова ТАСС.
Он отметил, что возможное контрнаступление ВСУ может начаться в любое время.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате обстрела Мелитополя.
3 апреля в Запорожской области органами СК России было возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь главы одного из районов военно-гражданской администрации Запорожской области.