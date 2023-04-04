Рогов заявил, что ВСУ ударами по Мелитополю прощупывают почву для наступления

Украинские военные частыми ударами по Мелитополю Запорожской области прощупывают почву для наступления, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — цитирует Рогова ТАСС.

Он отметил, что возможное контрнаступление ВСУ может начаться в любое время.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате обстрела Мелитополя.

3 апреля в Запорожской области органами СК России было возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь главы одного из районов военно-гражданской администрации Запорожской области.