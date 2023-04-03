Следственный комитет расследует дело о покушении на главу района Запорожской области

Короткая ссылка
RT
В Запорожской области органами СК России возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь главы одного из районов военно-гражданской администрации Запорожской области.
Следственный комитет расследует дело о покушении на главу района Запорожской области
  • РИА Новости

По данным следствия, 3 апреля 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль главы одного из районов военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Б. Хмельницкого в г. Мелитополе Запорожской области, устройство было приведено в действие», — говорится в сообщении СК России.

Пострадавший был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются причастные к совершению преступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить