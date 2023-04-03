Следственный комитет расследует дело о покушении на главу района Запорожской области
- РИА Новости
По данным следствия, 3 апреля 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль главы одного из районов военно-гражданской администрации Запорожской области.
«Когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Б. Хмельницкого в г. Мелитополе Запорожской области, устройство было приведено в действие», — говорится в сообщении СК России.
Пострадавший был госпитализирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются причастные к совершению преступления.