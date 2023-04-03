Постпред США при НАТО: ожидаем, что Киев начнёт наступление в ближайшие недели

Американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединённые Штаты ожидают, что Вооружённые силы Украины в ближайшие недели начнут контрнаступление.

Об этом она сказала перед заседанием глав МИД стран НАТО, которое пройдёт 4–5 апреля в Брюсселе. Её слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем, что Украина начнёт своё весеннее наступление в ближайшие недели», — заявила Смит.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о наступлении пообещал его «встретить и похоронить».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.