Постпред США при НАТО: ожидаем, что Киев начнёт наступление в ближайшие недели

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Американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединённые Штаты ожидают, что Вооружённые силы Украины в ближайшие недели начнут контрнаступление.
Постпред США при НАТО: ожидаем, что Киев начнёт наступление в ближайшие недели
  • AP

Об этом она сказала перед заседанием глав МИД стран НАТО, которое пройдёт 4–5 апреля в Брюсселе. Её слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем, что Украина начнёт своё весеннее наступление в ближайшие недели», — заявила Смит.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о наступлении пообещал его «встретить и похоронить»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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