Аксёнов в ответ на угрозу Зеленского о наступлении пообещал его встретить и похоронить

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о наступлении пообещал его «встретить и похоронить».

В своём Telegram-канале Аксёнов написал, что Зеленский, по данным СМИ, в очередной раз пригрозил, что Вооружённые силы Украины якобы проведут «приазовское» контрнаступление.

«Ждём. Встретим. Похороним», — отметил глава Республики Крым.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о накоплении ВСУ достаточной группировки сил для наступления в Запорожской области.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.