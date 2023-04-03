Рогов заявил о накоплении ВСУ группировки сил для наступления в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о накоплении ВСУ достаточной группировки сил для наступления в Запорожской области.

«У них скоплено вполне достаточно боевиков и вооружения, чтобы попереть на запорожском участке фронта. Мы ждём их в любой момент. Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Запад толкает киевский режим к наступлению и требует от его главы Владимира Зеленского быстрых результатов.

Рогов также добавил, что в украинских СМИ появилась серия заказных публикаций о Запорожской области для подготовки общественного мнения к возможному наступлению.

«Но наших ребят не испугать. Врагу будет дан жёсткий отпор», — сказал он.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы. По его словам, на Украине завершают формирование контрударных корпусов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.