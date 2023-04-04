ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил о нанесении огневого поражения сосредоточению ВСУ в районе Гуляйполя.

По его словам, скопление украинских войск и боевой техники в указанном районе было обнаружено в ходе доразведки района беспилотной авиацией.

«Расчётами самоходных артиллерийских установок «Мста» было нанесено противнику огневое поражение. По данным радиоперехватов, уничтожено до 15 боевиков и один автомобиль», — сказал Гордеев.

Также расчёты «Гиацинтов» ударили по взводному опорному пункту ВСУ в районе Малых Щербаков.

Кроме того, ВС России предотвратили четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.

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