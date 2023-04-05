ВС России уничтожили украинский БТР на Донецком направлении
«На донецком направлении подразделения мотострелкового соединения «Южной» группировки войск при попытке ротации групп расчётом ПТРК «Корнет» был уничтожен один вражеский БТР», — цитирует РИА Новости Бигму.
Он отметил, что на авдеевском направлении батарея РСЗО БМ-21 «Град» подавила две РЛС контрбатарейной борьбы зарубежного производства.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 боевиков ВСУ в ДНР.