Гросси 5 апреля в Москве встретится с российской делегацией для обсуждения ЗАЭС
- Gettyimages.ru
Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Послезавтра будет его (Гросси. — RT) очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы», — сообщил он.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы Запорожской АЭС.
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что коллектив Запорожской АЭС до конца следующего месяца расширится до 4,5 тыс. человек.