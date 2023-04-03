Гросси 5 апреля в Москве встретится с российской делегацией для обсуждения ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, встретится с российской межведомственной делегацией для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Послезавтра будет его (Гросси. — RT) очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы», — сообщил он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы Запорожской АЭС.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что коллектив Запорожской АЭС до конца следующего месяца расширится до 4,5 тыс. человек.