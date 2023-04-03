Гросси 5 апреля в Москве встретится с российской делегацией для обсуждения ЗАЭС

Короткая ссылка
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, встретится с российской межведомственной делегацией для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.
Гросси 5 апреля в Москве встретится с российской делегацией для обсуждения ЗАЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Послезавтра будет его (Гросси. — RT) очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы», — сообщил он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы Запорожской АЭС.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что коллектив Запорожской АЭС до конца следующего месяца расширится до 4,5 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить