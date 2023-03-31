Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы Запорожской АЭС

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы Запорожской АЭС.

«Должен быть применён механизм международных санкций и персональной ответственности», — цитирует его РИА Новости.

Рогов уточнил, что санкции стоит применить в отношении для киевских властей и боевиков ВСУ, причастных к обстрелам АЭС.

Ранее стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может вскоре вновь посетить Россию для проведения переговоров по ситуации вокруг ЗАЭС.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что коллектив Запорожской АЭС до конца следующего месяца расширится до 4,5 тыс. человек.

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