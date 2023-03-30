В МАГАТЭ заявили о возможном скором новом визите Гросси в Россию для переговоров по ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может вскоре вновь посетить Россию для проведения переговоров по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Вскоре (Гросси. — RT) может вновь отправиться в Россию для дальнейших переговоров», — говорится на сайте организации.

Согласно заявлению, Гросси подчеркнул, что «полон решимости продолжать свои дипломатические усилия по защите станции и предотвращению ядерной аварии».

29 марта Гросси уже посещал Россию. В рамках этого визита делегация МАГАТЭ во главе с ним осмотрела территорию Запорожской атомной электростанции.