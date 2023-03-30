В МАГАТЭ заявили о возможном скором новом визите Гросси в Россию для переговоров по ЗАЭС
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«Вскоре (Гросси. — RT) может вновь отправиться в Россию для дальнейших переговоров», — говорится на сайте организации.
Согласно заявлению, Гросси подчеркнул, что «полон решимости продолжать свои дипломатические усилия по защите станции и предотвращению ядерной аварии».
29 марта Гросси уже посещал Россию. В рамках этого визита делегация МАГАТЭ во главе с ним осмотрела территорию Запорожской атомной электростанции.