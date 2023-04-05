Рогов опроверг слухи о подготовке эвакуации жителей Запорожской области

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Слухи о подготовке к эвакуации местного населения — ложь, это вбросы украинских спецслужб, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов опроверг слухи о подготовке эвакуации жителей Запорожской области
  • РИА Новости

«Украинские спецслужбы продолжают бесноваться, пытаясь посеять панику среди населения ложными вбросами в различных соцсетях о якобы готовящейся эвакуации населения. Ничего подобного не было и нет», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось о падении украинского ударного БПЛА польского производства рядом с Запорожской атомной электростанцией.

3 апреля Рогов заявил об уничтожении нескольких десятков наёмников на Запорожском направлении.

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