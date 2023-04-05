Ударный беспилотник ВСУ упал поблизости от Запорожской АЭС

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал рядом с Запорожской атомной электростанцией, заявил командир подразделения российской армии, которое обеспечивает безопасность ЗАЭС.

«Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ», — цитирует РИА Новости военного.

По его словам, расположение осколков беспилотника говорит о том, что целью атаки была инфраструктура АЭС.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы Запорожской АЭС.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что коллектив Запорожской АЭС до конца следующего месяца расширится до 4,5 тыс. человек.