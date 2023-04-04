В ДНР, Харьковской и Запорожской областях: российские ВС уничтожили четыре склада с вооружением ВСУ

Российские войска уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами и один склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим российские средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и три украинских беспилотника. Кроме того, за минувшие сутки в зоне СВО на всех направлениях уничтожены около 400 бойцов ВСУ и два десятка единиц боевой техники.

Российские войска за минувшие сутки уничтожили четыре склада Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Уничтожено три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населённых пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 96 районах.

Наряду с этим средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ рассказал о результатах нанесения высокоточных ударов по украинским военным объектам.

«В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — заявил министр обороны РФ.

Кроме того, с начала года поражено 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии.

Ситуация на направлениях СВО

Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Также по теме «От слова «бежать»: в Запорожской области посоветовали Зеленскому готовить для себя план Б Владимиру Зеленскому не следует рассчитывать на успех контрнаступления украинских войск, а лучше заняться подготовкой плана Б, который...

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» ликвидированы до 225 украинских военных, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» потери противника составили до 70 бойцов, уничтожено две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены до десяти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Артёмовск

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ сообщил, что боевые действия в районе Артёмовска развиваются планомерно.

«Вооружённые силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях», — сказал он.

Как сообщал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, в центральной части города идут активные бои, при этом подразделения российских военных практически вплотную подошли к железнодорожной станции.

Наряду с этим RT выяснил, что ВСУ потеряли значительную часть своих беспилотников в ходе боевых действий в Артёмовске. Так, продолжительность жизни каждого дрона сократилась с десяти вылетов в первые два месяца боёв до трёх-пяти вылетов в феврале — марте 2023 года.

О ситуации в Артёмовске также рассказал военный корреспондент RT Роман Косарев.