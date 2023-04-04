В ДНР, Харьковской и Запорожской областях: российские ВС уничтожили четыре склада с вооружением ВСУ
- РИА Новости
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Российские войска за минувшие сутки уничтожили четыре склада Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Уничтожено три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населённых пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 96 районах.
Наряду с этим средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ рассказал о результатах нанесения высокоточных ударов по украинским военным объектам.
«В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — заявил министр обороны РФ.
Кроме того, с начала года поражено 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии.
Ситуация на направлениях СВО
Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения.
На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» ликвидированы до 225 украинских военных, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» потери противника составили до 70 бойцов, уничтожено две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены до десяти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Артёмовск
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ сообщил, что боевые действия в районе Артёмовска развиваются планомерно.
«Вооружённые силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях», — сказал он.
Как сообщал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, в центральной части города идут активные бои, при этом подразделения российских военных практически вплотную подошли к железнодорожной станции.
Наряду с этим RT выяснил, что ВСУ потеряли значительную часть своих беспилотников в ходе боевых действий в Артёмовске. Так, продолжительность жизни каждого дрона сократилась с десяти вылетов в первые два месяца боёв до трёх-пяти вылетов в феврале — марте 2023 года.
О ситуации в Артёмовске также рассказал военный корреспондент RT Роман Косарев.
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