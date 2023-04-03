RT: ВСУ потеряли половину дронов в Артёмовске из-за неопытных операторов

Вооружённые силы Украины потеряли половину дронов в Артёмовске из-за неопытных операторов. С начала марта сразу семь подразделений ВСУ в Артёмовске столкнулись с серьёзными потерями дронов, используемых для воздушной разведки.

Как отмечается в Telegram-канале RT, наиболее высокие потери квадрокоптеров зафиксированы в подразделениях 113, 125 и 241-й бригад территориальной обороны, а также в частях и соединениях 56-й мотопехотной, 77-й аэромобильной, 67, 92 и 93-й механизированных бригад, находящихся в непосредственной близости от линии фронта.

По данным RT, «продолжительность жизни» каждого квадрокоптера ВСУ в районе Артёмовска сократилась с десяти вылетов в первые два месяца боёв за Артёмовск (Бахмут) до трёх — пяти вылетов в феврале-марте 2023 года.

Высокие потери в дронах привели к тому, что подразделения аэроразведки одного механизированного батальона ВСУ на Артёмовском направлении теряют в месяц от 80 до 150 коммерческих квадрокоптеров, а одной механизированной бригаде, не считая части обеспечения, требуется от 400 до 500 коммерческих беспилотников с камерой ежемесячно.

По предварительным данным, порядка 30% потерь всех дронов приходится не на комплексы РЭБ, огонь стрелкового оружия или осколки снарядов, а на ошибки в пилотировании.

Средний возраст оператора БПЛА в подразделениях ВСУ на Артёмовском направлении с декабря 2022 года вырос до 35—40 лет, и эта цифра продолжает увеличиваться пропорционально прибывающим на фронт мобилизованным.

Дополнительное влияние на потери беспилотников оказывает отсутствие централизованной системы обучения: пилотировать дроны мобилизованные зачастую учатся не в тылу, а уже в зоне боевых действий.