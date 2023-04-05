Пилот задержан при попытке скрыться: в Брянской области упал украинский легкомоторный самолёт

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт, нарушивший государственную границу. Как сообщили в ФСБ, пилот — гражданин Украины — был задержан пограничниками при попытке скрыться. Самолёт упал в районе Бутовска Клинцовского района. По данным местных властей, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.

Вечером в среду, 5 апреля, в Брянской области упал украинский легкомоторный самолёт, нарушивший государственную границу. Об этом заявляет пресс-служба Погрануправления ФСБ России по региону.

«Самолёт по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населённого пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что началось разбирательство в отношении нарушителя госграницы.

По словам главы Клинцовского района, где произошло крушение, в результате инцидента никто не пострадал.

«Самолёт упал в поле в районе населённого пункта Бутовск, никаких повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — цитирует ТАСС Виктора Савченко.

Согласно данным Telegram-каналов, украинский самолёт летел в сторону нефтепровода «Дружба». При этом у 50-летнего пилота «для защиты» с собой были автомат, боеприпасы и бронежилет. По предварительным данным, лётчик занимался разведкой по заданию ВСУ.

Как заметил Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ, украинские неонацисты и их пособники действуют не только на территории Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях, но и совершают преступления в других регионах России.

«Обстановка в этих регионах остаётся напряжённой. Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов», — сказал Владимир Путин.

Также по теме «Очень важный вопрос»: Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищённость объектов Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ меры по защите объектов, находящихся в ведении...

Он также указал на наличие оснований, позволяющих утверждать, что «в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб».

Нападение украинской ДРГ в Брянской области

В начале марта на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Жертвами их вылазки стали два местных жителя. В ходе нападения украинских диверсантов огнестрельное ранение в спину также получил мальчик Фёдор Симоненко 2012 года рождения. При этом он вывел из-под обстрела боевиков двух девочек. После инцидента ребёнка доставили в больницу, где была проведена операция по извлечению пули.

В дальнейшем Фёдор был награждён медалью «За отвагу». Как следует из президентского указа, мальчик проявил «мужество и самоотверженность» при исполнении гражданского долга. Кроме того, его наградили ведомственной медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».

Как установили в ФСБ, организатором и участником нападения является гражданин России Денис Капустин — основатель так называемого Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористическим), проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ. Его внесли в перечень террористов и экстремистов. Также в розыск был объявлен актёр Кирилл Канахин, предположительно участвовавший в террористическом нападении в Брянской области.

В Брянской области 11 апреля 2022 года впервые установили высокий уровень террористической опасности, после чего этот режим неоднократно продлевался. В феврале 2023-го власти региона установили высокий уровень террористической опасности бессрочно. Он будет действовать до особого распоряжения.