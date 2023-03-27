«Мужество и самоотверженность»: Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика Фёдора

Мальчик Фёдор Симоненко, спасший двух девочек во время нападения украинских диверсантов на Брянскую область, будет награждён медалью «За отвагу». Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Как говорится в документе, мальчик проявил «мужество и самоотверженность» при исполнении гражданского долга. Ранее Фёдора наградили ведомственной медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» мальчика Фёдора Симоненко, спасшего двух детей во время нападения украинских диверсантов в Брянской области.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Симоненко Федора Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Фёдор по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина был награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага» — за героизм и самоотверженность. Награду мальчику вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы СК, генерал-майор юстиции Сергей Петров.

По данным следствия, 2 марта автомобиль, на котором Федю и двух девочек 2015 и 2016 годов рождения, везли в Новоропскую среднюю школу, подвергся нападению вооружённых террористов, которые убили водителя. Мальчику помог девочкам покинуть машину через заднюю дверь, после чего они убежали в лес. При этом нападавшие стреляли им вслед, в результате чего Федя получил грудное ранение, несмотря на это он сумел провести девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.

После этого мальчика госпитализировали в Брянскую областную больницу, где ему была проведена четырёхчасовая операция по извлечению пули, находившейся в левой плевральной полости. 15 марта мальчика выписали из медучреждения. На церемонию приехал губернатор региона Александр Богомаз, который вручил Феде и его матери сертификат на частный дом и земельный участок.

Раненного при теракте в Брянской области Фёдора выписали из больницы

«Теперь всё позади, уже сегодня Федя с мамой переступят порог нового дома, где начнётся новая жизнь. Самое важное для Федора сейчас — полностью восстановиться после операции, хорошо учиться и во всём помогать своим родным, ведь сейчас именно он, пока старшие братья защищают Родину, в семье главный мужчина!» — указал глава Брянской области.

3 марта Брянский областной радиотелевизионный центр включил на антенно-мачтовом сооружении подсветку со словами «Федя, ты — наш герой!» в поддержку мальчика. Телецентр находится рядом с больницей, где проходил лечение мальчик.

На прошлой неделе юный герой посетил ледовую арену в посёлке Климово. Там вручили форму местного клуба «Авангард», а также подарили клюшку. Как отметил хоккеист Сергей Щербин, Фёдор проявил «мужской характер».

«Это, конечно, был подвиг. Во-первых, он не испугался. Самое главное — спас свою жизнь и двух девочек, естественно. Молодец, конечно, хвала ему. И я думаю, что в будущем он будет и защитник, и спортсмен», — заявил он в разговоре с корреспондентом Ruptly.

Напомним, утром 2 марта украинские диверсанты проникли в село Любечане Климовского района Брянской области. В результате их действий были убиты двое местных жителей. Как отметили в МИД России, убийства были совершены из натовского оружия.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

«Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», — подчёркивал президент России.

Как установили в ФСБ, организатором и участником нападения является гражданин России Денис Капустин — основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ. 15 марта его внесли в перечень террористов и экстремистов. Также в розыск был объявлен актёр Кирилл Канахин, предположительно, участвовавший в террористическом нападении на Брянскую область.