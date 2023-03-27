«Мужество и самоотверженность»: Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика Фёдора

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Роман Шимаев
Мальчик Фёдор Симоненко, спасший двух девочек во время нападения украинских диверсантов на Брянскую область, будет награждён медалью «За отвагу». Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Как говорится в документе, мальчик проявил «мужество и самоотверженность» при исполнении гражданского долга. Ранее Фёдора наградили ведомственной медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».
«Мужество и самоотверженность»: Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика Фёдора
  • Федор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов
  • © Пресс-служба губернатора Брянской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» мальчика Фёдора Симоненко, спасшего двух детей во время нападения украинских диверсантов в Брянской области.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Симоненко Федора Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Фёдор по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина был награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага» — за героизм и самоотверженность. Награду мальчику вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы СК, генерал-майор юстиции Сергей Петров.

По данным следствия, 2 марта автомобиль, на котором Федю и двух девочек 2015 и 2016 годов рождения, везли в Новоропскую среднюю школу, подвергся нападению вооружённых террористов, которые убили водителя. Мальчику помог девочкам покинуть машину через заднюю дверь, после чего они убежали в лес. При этом нападавшие стреляли им вслед, в результате чего Федя получил грудное ранение, несмотря на это он сумел провести девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.

После этого мальчика госпитализировали в Брянскую областную больницу, где ему была проведена четырёхчасовая операция по извлечению пули, находившейся в левой плевральной полости. 15 марта мальчика выписали из медучреждения. На церемонию приехал губернатор региона Александр Богомаз, который вручил Феде и его матери сертификат на частный дом и земельный участок.

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«Теперь всё позади, уже сегодня Федя с мамой переступят порог нового дома, где начнётся новая жизнь. Самое важное для Федора сейчас — полностью восстановиться после операции, хорошо учиться и во всём помогать своим родным, ведь сейчас именно он, пока старшие братья защищают Родину, в семье главный мужчина!» — указал глава Брянской области.

3 марта Брянский областной радиотелевизионный центр включил на антенно-мачтовом сооружении подсветку со словами «Федя, ты — наш герой!» в поддержку мальчика. Телецентр находится рядом с больницей, где проходил лечение мальчик.

На прошлой неделе юный герой посетил ледовую арену в посёлке Климово. Там вручили форму местного клуба «Авангард», а также подарили клюшку. Как отметил хоккеист Сергей Щербин, Фёдор проявил «мужской характер».

«Это, конечно, был подвиг. Во-первых, он не испугался. Самое главное — спас свою жизнь и двух девочек, естественно. Молодец, конечно, хвала ему. И я думаю, что в будущем он будет и защитник, и спортсмен», — заявил он в разговоре с корреспондентом Ruptly.

Напомним, утром 2 марта украинские диверсанты проникли в село Любечане Климовского района Брянской области. В результате их действий были убиты двое местных жителей. Как отметили в МИД России, убийства были совершены из натовского оружия.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

«Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», — подчёркивал президент России.

Как установили в ФСБ, организатором и участником нападения является гражданин России Денис Капустин  — основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ. 15 марта его внесли в перечень террористов и экстремистов. Также в розыск был объявлен актёр Кирилл Канахин, предположительно, участвовавший в террористическом нападении на Брянскую область.

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